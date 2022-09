Formel 1: Pannen-Auftakt für Red Bull - Mick Schumacher knackt Magnussen

Offiziell! So läuft Audis Formel-1-Einstieg

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Zandvoort. Für Max Verstappen läuft der Auftakt zu seinem Heim-GP alles andere als optimal.

In diese Lücke stieß Mercedes. George Russell war in 1:12,455 Minuten Schnellster am Freitagmittag, gut zwei Zehntel langsamer war Rekordweltmeister Lewis Hamilton als Zweiter.