Basketball: Voigtmann wechselt nach Mailand

Eigentlich war Voigtmann noch an ZSKA Moskau gebunden, kam aber aus seinem laufenden Vertrag heraus. Der gebürtige Eisenacher hatte Russland nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine verlassen.

EM-Auftakt gelingt

Der frühere Frankfurter Voigtmann war 2019 vom spanischen Klub Baskonia Vitoria nach Moskau gegangen. 2021 nahm er mit ZSKA am Final Four der EuroLeague teil und wurde Vierter. Mailand spielt in der neuen Saison in der Königsklasse, Moskau wurde wie alle anderen russischen Vereine ausgeschlossen.