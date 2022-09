Formel 1: Nach "Idiot"-Aussage - Alonso beendet Hamilton-Zoff

Offiziell! So läuft Audis Formel-1-Einstieg

Nach einem Zusammenstoß mit Lewis Hamilton beim Großen Preis von Belgien gehen Fernando Alonso am Funk die Pferde durch. Nun leistet der Spanier Abbitte.

Kurz nach dem Start kollidierte der Rekord-Weltmeister mit dem Spanier, woraufhin dieser am Funk losfluchte: „Was für ein Idiot. Der weiß nur, wie man fährt, wenn er von P1 losfährt.“

Mit etwas zeitlichem Abstand scheint sich der Mann aus Oviedo nun aber wieder besonnen zu haben und entschuldigt sich für seinen Ausraster. „Ich kann nur sorry sagen. Da war zu viel Adrenalin von meiner Seite im Spiel“, sagte der 41-Jährige und versuchte sich in einer Erklärung: „Aber wenn du schon mal um den zweiten Platz kämpfst und dann so hart von einem anderen Auto getroffen wirst, gehen die Emotionen mit dir durch.“