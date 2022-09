Anzeige

Alexandra Popp kritisiert Bundesliga-Zustände: "Zum Teil Katastrophe" Popp ledert gegen Bundesliga

Durch die EM hat der Frauen-Fußball in Deutschland an Popularität gewonnen. DFB-Kapitänin Alexandra Popp nimmt jetzt die Liga in die Pflicht.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp (31) hat Missstände in der Frauen-Bundesliga angeprangert und ihre Forderung nach Veränderungen erneuert.

„Die Professionalisierung, Rahmenbedingungen und Infrastrukturen sind in der Bundesliga zum Teil eine Katastrophe - und da reden wir von der 1. Bundesliga. Da muss sich was tun“, sagte die Vize-Europameisterin im kicker-Podcast „FE:male view on football“.

Auch ihren eigenen Verein, den Double-Gewinner VfL Wolfsburg, nahm die 119-malige Nationalspielerin in die Pflicht und wünschte sich gerade im sportlichen Bereich mehr Austausch mit der Männer-Abteilung: "Wir sprechen immer von einer VfL-Familie. Hart gesagt ist es dann aber nur ausgesprochen, und so richtig krass zusammenarbeiten tun wir auch nicht."