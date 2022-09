Anzeige

US Open: Serena Williams' Gegnerin Kontaveit bricht in Tränen aus Williams-Gegnerin flüchtet nach Match

Anett Kontaveit US Open Niederlage © Imago

Für Anett Kontaveit gehen die US Open in Runde zwei zu Ende. Gegen Serena Williams muss sich die favorisierte Estin geschlagen geben. Anschließend bricht sie in Tränen aus.

Die estnische Tennisspielerin Anett Kontaveit hat nach Ihrer Niederlage am Mittwoch gegen Serena Williams in Runde zwei der US Open weinend ihre Pressekonferenz abgebrochen.

Nicht die Enttäuschung über die Niederlage, sondern vor allem die über 20.000 Fans im Arthur Ashe Stadium waren der Auslöser für den emotionalen Ausbruch der an Zwei gesetzten Kontaveit.

Während die Fans jeden Fehler der Favoritin bejubelten, herrschte Stille auf den Rängen bei ihren Punktgewinnen. Minutenlanges Warten vor dem Spiel wegen eines Tribut-Videos für Williams vereinfachten die Lage für die Estin nicht.

„Es war sehr schwierig mit den Fans“, betonte Kontaveit auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, ehe sie den Konferenzraum mit Tränen in den Augen vorzeitig verließ.

Williams trifft auf Tomljanović

Williams‘ Titeljagd geht indes weiter: Die 40-Jährige trifft in Runde drei auf die Australierin Ajla Tomljanović, die in Runde zwei die Russin Evgeniya Rodina mit 1-6, 6-2, 7-5 besiegt hatte. (SERVICE: Alle Spiel der US Open von heute)