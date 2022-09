WSOP-Champion mit gutem Lauf

Immer schön, wenn der sich der WSOP Main Event Champion nicht als One Hit Wonder entpuppt. Auch mit einem Bad Beat kann man richtig reich werden......

Weltmeister Jørstad verpasst knapp weiteren Titel auf Zypern

Bei der Luxon Pay Mediterranean Poker Party auf Zypern trat der diesjährige WSOP Main Event Gewinner Espen Jorstad gegen einige der besten Pokerspieler im $11.111 One Drop Charity Event an.

12 Spieler galt es zu schlagen, aber der Norweger scheiterte dann doch an der letzten Hürde, und diese war der Engländer Rob Yong. Yong erhielt $87.000, während Jorstad $57.000 einstreichen konnte. $19.998 wurden letztendlich an One Drop gespendet.