Darts: PDC German Darts Open live bei SPORT1 im Free-TV und im Stream

Die Darts-Stars spielen vom 9. bis 11. September bei den German Darts Open in Jena. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Stream.

Die German Darts Open in Jena kehren nach zweijähriger Corona-Abstinenz wieder zurück. Vom 9. bis 11. September schlagen dabei die absoluten Top-Starts bei dem Turnier auf - und SPORT1 ist live dabei. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Nach den Turnieren in München und Trier zeigt SPORT1 zum dritten Mal ein Event der diesjährigen European Tour live im Free-TV. Das Event ist die elfte von insgesamt 13 Austragungen, die in Deutschland und dem nahegelegenen Ausland stattfindet.

Am Mikrofon werden Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic das Geschehen an allen drei Tagen begleiten.

German Darts Open ohne Clemens und Schindler?

Angekündigt haben sich zahlreiche Superstars wie Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Peter Wright und Joe Cullen. Sie alle genießen am Freitag jedoch ein Freilos, da sie zu den besten 16 Spieler der Welt zählen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Aus deutscher Sicht sind mit Dragutin Horvat und Lukas Wenig zwei Spieler sicher am Start, die sich über die nationale Qualifikation den Platz im Turnier erspielten. Unklar ist hingegen, ob Martin Schindler und Gabriel Clemens antreten werden. Ihre Namen fehlen noch auf der offiziellen Teilnehmerliste.

Die Fans können sich auf hochklassiges Darts freuen: So startet Legende Raymond van Barneveld bereits am Freitag ins Turnier - wie auch Ian White, der bei der letzten Auflage 2019 erst im Finale an van Gerwen gescheitert war.