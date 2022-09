Bundesliga: Schalke 04 wehrt sich gegen Kritik an Transferpolitik

Der FC Schalke 04 sieht sich Kritik an der Transferpolitik ausgesetzt. Das wollen die Verantwortlichen nicht auf sich sitzen lassen.

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 wehrt sich nach seinem schwachen Saisonstart vehement gegen Kritik an seiner Transferpolitik.

„Wir sehen ganz klar unsere Grenzen, was das Wirtschaftliche angeht“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Freitag. Und Trainer Frank Kramer ergänzte: „Wir sind überzeugt, dass die Geschwindigkeit ausreicht, so ist der Kader aufgestellt.“