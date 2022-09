Champions League: Fantalk zu den Auftaktspielen von Bayern München und Borussia Dortmund Peter Neururer und Mario Basler

Erstmals überhaupt starten fünf deutsche Mannschaften in der Champions League. Im Fantalk werden die Auftaktspiele von Bayern, Dortmund und Co. genauestens unter die Lupe genommen und kompetent analysiert.

Das Warten hat ein Ende: Auch in der Saison 2022/23 nimmt das Champions-League-Spektakel wieder Fahrt auf - und der Fantalk diskutiert weiterhin am Dienstag (6. September) und Mittwoch (7. September) über die heißesten Szenen aus der europäischen Königsklasse.

Über zehn Jahre nach ihrer Premiere lädt die Kult-Sendung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ein und hat ab 20:15 Uhr live im Free-TV auf SPORT1 prominente Gäste zu bieten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Im Mittelpunkt steht dabei das Gastspiel des FC Bayern München bei Inter Mailand. Borussia Dortmund empfängt zum Auftakt den FC Kopenhagen und will ebenso erfolgreich starten wie RB Leipzig, die gegen Schachtar Donezk ran müssen.

Die Gäste im Fantalk am 6. September 2022:

Die Gäste im Fantalk am 7. September 2022:

Fakten und Diskussionen: Das liefert der Fantalk

In der Sendung bindet Co-Moderatorin Jana Wosnitza die Fans vor Ort in die Talk-Runde mit ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu hat Hartwig Thöne einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.