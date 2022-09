LoL: Die Worlds 2022 - Alle bisher feststehenden Teilnehmer im Überblick

Die League of Legends Weltmeisterschaften finden dieses Jahr in Amerika und Mexiko statt © Riot Games

Das League-of-Legends-Jahr neigt sich dem Ende zu. Jederorts befinden sich die Summer Splits in den entscheidenden Phasen - der Blick richtet sich langsam aber sicher Richtung Worlds 2022.

Es ist DAS Highlight des alljährlichen League-of-Legends-Zykluses. Die Weltmeisterschaften, kurz Worlds, die dieses Jahr in Mexiko und den USA stattfinden. Ein Event der Superlative, welches die Saison jedes Mal mit dem größtmöglichen Knall beendet, bevor es bis zum kommenden Frühjahr in die Off-Season geht.

Dieses Jahr fällt der Startschuss am 29. September. Insgesamt 24 Teams aus allen Winkeln der Welt nehmen teil. 13 davon stehen jetzt, gut einen Monat vorher, schon fest.

League of Legends: EU schickt Quartett zu den Worlds

Wie üblich stellen die vier größten LoL-Regionen China, Korea, Europa und Nordamerika den Löwenanteil an Teilnehmern. Allein die jeweils vier qualifizierten Teams aus LPL, LCK und der LEC verantworten die Hälfte des Teilnehmerfeldes. Dazu kommen noch drei weitere Teams aus der amerikanischen LCS.

Die restlichen elf zu vergebenden Plätze werden in den kommenden Tagen vergeben, wenn klar ist, wer in den einzelnen Regionen welche Endplatzierung in den jeweiligen Summer-Split-Playoffs belegen wird.