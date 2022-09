Earlybird-Aktion für Volleyballfans: 10 Prozent Rabatt auf Ligapass und Clubpass für SPORT1 Extra zum Saisonstart | Volleyball Bundesliga der Frauen | VBL

Ismaning, 1. September 2022 – Spitzenvolleyball live erleben: Volleyballfans können auch in der neuen Saison 2022/23 alle Spiele der Volleyball Bundesliga der Frauen exklusiv auf der Multisport-Streaming-Plattform sport1extra.de verfolgen. Dabei können sie auf SPORT1 Extra erneut ihr bevorzugtes Angebots- und Preismodell wählen, um die Spiele live und on-demand zu erleben. Alle Partien der 1. Bundesliga Frauen sowie der 2. Bundesliga Frauen Nord und Süd werden als Pay-per-View oder im Pay-Abo angeboten. Zum Saisonstart gibt es ein attraktives Angebot: Alle Frühentschlossenen erhalten einen 10 Prozent Earlybird-Rabatt auf den Liga- und den Clubpass. Der Ligapass der Volleyball Bundesliga kostet dann lediglich 76,49 Euro statt 84,99 Euro. Der Clubpass für die 1. Bundesliga ist für kurze Zeit für 53,99 Euro statt 59,99 Euro und der Clubpass für die 2. Bundesliga für 35,99 Euro statt 39,99 Euro erhältlich. Wer sparen will, muss sich jedoch beeilen: Die Aktion gilt nur bis einschließlich Samstag, 10. September.

Auch im Free-TV wird in der neuen Saison wieder hochklassiger Volleyball geboten: Bis zu 34 Spiele der 1. Bundesliga Frauen zeigt SPORT1 live im Free-TV. Los geht‘s mit dem Prestigeduell zwischen dem Dresdner SC und dem Meisterschaftszweiten SC Potsdam am 29. Oktober live ab 17:00 Uhr im Free-TV. Einen weiteren Höhepunkt bildet der Sparda-Bank Supercup am 1. November zwischen Meister Allianz MTV Stuttgart und dem SC Potsdam live ab 17:00 Uhr auf SPORT1.