Chelsea holt Aubameyang und Zakaria

Der englische Fußball-Erstligist FC Chelsea hat am letzten Tag des Transferfensters nochmal zugeschlagen und Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet.

Der englische Fußball-Erstligist FC Chelsea hat auch am letzten Tag des Transferfensters nochmal ordentlich zugeschlagen und Offensivspieler Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet. Wie der Klub aus der Premier-League in der Nacht zu Freitag mitteilte, kommt der 33 Jahre alte gabunische Nationalspieler vom FC Barcelona und erhält in London einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2024. Die Ablösesumme für den früheren Dortmunder soll bei rund 12 Millionen Euro (10,3 Millionen Pfund) liegen.