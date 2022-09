Anzeige

US Open: Rafael Nadal verletzt sich selbst - und übersteht Horror-Start Nadal verletzt sich selbst - und siegt

Nadal über Djokovic: “Sport größer als jeder Spieler”

SID

Was für eine kuriose Partie von Rafael Nadal bei den US Open. Der Spanier startet katastrophal und erwischt sich selbst mit dem Schläger, zieht am Ende aber in die nächste Runde ein.

Rafael Nadals Titelhoffnungen bei den US Open sind nach einem ereignisreichen Zweitrundenmatch weiter intakt: Der 36 Jahre alte Grand-Slam-Rekordchampion aus Spanien schlug trotz eines teilweise fahrigen Auftritts und einer erlittenen Nasenverletzung den Italiener Fabio Fognini 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. Die Chance auf seinen 23. Majortitel besteht damit weiterhin.

„Es war wahrscheinlich einer meiner schlechtesten Starts in ein Match überhaupt“, sagte Nadal: „Nach so einer Partie weiter dabei zu sein, bedeutet mir viel.“ Nadal qualifizierte sich zugleich auch als erster Profi für die ATP Finals im November in Turin. (Die US-Open im Liveticker bei SPORT1)

Gegen Fognini, der den Topstar bereits vier Mal schlagen konnte, reihte Nadal im ersten Satz Fehler an Fehler. Im zweiten Durchgang rief der Mitfavorit auf den Titel dann den Physio, er hatte offenbar Probleme an der Hand. Anschließend fand er nach und nach zu seinem Spiel.

Rafael Nadal erwischt sich mit dem Schläger im Gesicht

Im dritten Satz traf sich Nadal dann selbst mit seinem Schläger im Gesicht, musste erneut behandelt werden und spielte dann mit einem Pflaster auf der Nase. „Das ist mir schon einmal mit einem Golfschläger passiert, aber beim Tennis noch nicht“, sagte er später.

Nadal ist bei den US Open als viermaliger Turnierchampion erstmals seit 2019 am Start und zählt trotz einer nicht idealen Vorbereitung zum Favoritenkreis. In Wimbledon hatte Nadal aufgrund einer Bauchmuskelverletzung nicht zu seinem Halbfinal-Match gegen Nick Kyrgios antreten können.