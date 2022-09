Schröder mahnt nach EM-Traumstart: "Von Tag zu Tag denken"

Dennis Schröder lachte. Bei wie viel Prozent er sei? "Kurz vor 100", scherzte der Kapitän der deutschen Basketballer nach dem begeisternden EM-Auftaktsieg gegen den Mitfavoriten Frankreich. So ganz passte der Wurf des NBA-Stars nach seiner Knöchelverletzung noch nicht, seine sechs Dreierversuche gingen daneben - doch für das Erste war das zu verschmerzen. Es reichte ja auch so.

"Wir haben nichts getroffen, ich habe nichts getroffen", sagte der Spielmacher, der am Donnerstag beim 76:63 (38:31) gegen die Franzosen in Köln auf elf Punkte gekommen war: "Am Ende haben wir trotzdem Defense gespielt. Und das ist unsere Identität. So müssen wir weitermachen." Gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag (14.30 Uhr/MagentaSport) wird es die nächste geschlossene Mannschaftsleistung brauchen.