Williams-Schwestern im Doppel ausgeschieden

New York (SID) - Serena und Venus Williams feuerten sich gegenseitig an und hatten das lautstarke Publikum im Arthur-Ashe-Stadion auf ihrer Seite - doch der wohl letzte "Sister Act" endete mit einer Enttäuschung: Die 40 und 42 Jahre alten Schwestern sind in der ersten Runde des Doppelwettbewerbs der US Open ausgeschieden.