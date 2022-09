Chinas Tennisprofis weiter erfolgreich in New York

Anzeige

Zheng Qinwen bejubelt ihren Erfolg © AFP/Getty/SID/Sarah Stier

Die chinesischen Tennisprofis sorgen bei den US Open in New York weiter für Aufsehen.

New York (SID) - Die chinesischen Tennisprofis sorgen bei den US Open in New York weiter für Aufsehen. In Wu Yibing erreichte erstmals ein männlicher Spieler des Landes die dritte Runde bei einem Grand Slam seit Einführung des Profitennis 1968. Die Frauen setzten noch einen drauf - gleich vier Chinesinnen sind weiter im Wettbewerb vertreten.

Zheng Qinwen, Yuan Yue, Wang Xiyu und Zhang Shuai überstanden allesamt die zweite Runde und sorgten damit ebenfalls für ein Novum in der Open Era. "In China geht es mit dem Tennis aufwärts", sagte die 19 Jahre alte Zheng, die nun in der dritten Runde auf Jule Niemeier, die letzte im Wettbewerb verbliebene Deutsche, trifft.

