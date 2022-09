2. Liga: SV Sandhausen – 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der SV Sandhausen konnte in den letzten drei Spielen nicht punkten. Mit dem 1. FC Kaiserslautern kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Bei Holstein Kiel gab es für die Sandhäuser am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Gegen den 1. FC Magdeburg kam FCK im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (4:4).