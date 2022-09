Bundesliga: Bright Arrey-Mbi kam mit Jamal Musiala zum FC Bayern - und muss nun in Liga 2

Der deutsch-kamerunische Verteidiger galt einst als riesiges Abwehr-Talent, wechselte 2019 gemeinsam mit Jamal Musiala vom FC Chelsea an den Campus des FC Bayern. Nun haben die Münchner seine Leihe zum 1. FC Köln vorzeitig abgebrochen und ihn an Hannover 96 in die zweite Liga weiterverliehen. Dabei hätte der 19-Jährige bis zum Ende der laufenden Saison in Köln bleiben sollen.