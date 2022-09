FC Liverpool mit Last-Minute-Deal! Arthur wechselt zum Klopp-Team - Leihe mit Kaufoption

Sieg in 98. Minute: "Eine der besten Nächte!"

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und dieses großartige Trikot mit diesem famosen Wappen, das so viel im Weltfußball repräsentiert, zu tragen. Es ist ein Traum“, verkündete der Mittelfeldspieler. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Arthur wechselte vor zwei Jahren für 76 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Juventus, konnte sich aber bei der Alten Dame nie richtig durchsetzen. Nun also der Neuanfang in Liverpool. Die Reds zahlen dabei eine Leihgebühr von 4,5 Millionen Euro. Zusätzlich besitzt der englische Vizemeister eine Kaufoption für den kommenden Sommer in Höhe von 37,5 Millionen.