Manchester United feiert dritten Sieg in Folge - Sancho trifft bei Leicester City

Manchester United kommt in der Premier League immer besser in Schuss. Jadon Sancho sichert den Red Devils bei Leicester City den dritten Sieg in Folge.

Der englische Rekordmeister feierte am Donnerstag beim 1:0 (1:0) bei Leicester City den dritten Ligasieg in Serie, zog in der Tabelle wieder am Erzrivalen FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp vorbei und liegt mit neun Punkten in Schlagdistanz zu den Champions-League-Rängen.