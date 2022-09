BVB: Das immer wiederkehrende Problem von Niklas Süle! Dortmund-Verteidiger nicht fit?

Kehl mit Forderungen an Süle

Niklas Süle soll bei Borussia Dortmund mit Nico Schlotterbeck das neue Abwehr-Duo bilden. Allerdings kommt der 26-Jährige beim BVB noch nicht in Schwung. Ein ständig wiederkehrendes Thema kommt erneut auf.

Doch dass sich Niklas Süle am Vorabend seines 27. Geburtstags gegen die TSG Hoffenheim richtig beweisen kann, erscheint unwahrscheinlich. Obwohl Borussia Dortmund am Freitag (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) zumindest vorübergehend an die Spitze der Bundesliga springen kann, dürfte der Nationalspieler beim Anpfiff außen vor sein.