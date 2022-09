Tennis, Grand Slams: Jule Niemeier schafft Sprung in dritte Runde der US Open

Jule Niemeier steht bei ihrem US-Open-Debüt in Runde drei. Gegen eine Kasachin gewinnt die Wimbledon-Viertelfinalistin in zwei Sätzen.

Die 23 Jahre alte Dortmunderin besiegte in ihrem Zweitrundenmatch am Donnerstag in New York mit einem überzeugenden Auftritt die Kasachin Julia Putinzewa 6:4, 6:3. Niemeier trifft nun auf Anastassija Potapowa (Russland) oder Zheng Qinwen (China).