Julian Draxler wechselt auf Leihbasis von Paris Saint-Germain zu Benfica Lissabon

Julian Draxler findet in letzter Sekunde einen neuen Klub. Der Rio-Weltmeister wechselt auf Leihbasis von Paris St. Germain nach Portugal.

Der 28-Jährige schloss sich unmittelbar vor Schließung des Transferfensters Benfica Lissabon an und wahrte damit seine kleine Chance auf einen Platz im deutschen WM-Kader. Der offensive Mittelfeldspieler spielt bis Saisonende auf Leihbasis beim von Roger Schmidt trainierten portugiesischen Spitzenklub.

In der Champions League kommt es in Gruppe H bereits am 5. Oktober zum Wiedersehen mit seinem Stammverein.