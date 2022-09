Ist Max Kruse, der größte Söldner der Bundesliga-Geschichte?

Kruse in der Kritik: "Er hat sich verpokert!"

Max Kruse kassiert harte Kritik von SPORT1-Experte Alfred Draxler - und schlägt postwendend zurück. Eine Statistik zeigt, dass Kritik an Kruses Vereinstreue durchaus berechtigt ist.

Ob es um einen möglichen Wolfsburg-Abgang, Kritik an seinem Lebenswandel oder um seine Vereinstreue geht. Bei Max Kruse scheiden sich die Geister.

„Ein Spieler wie Max Kruse tut dem Fußball nicht gut“, stellte SPORT1 -Experte Alfred Draxler am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass fest: „Er ist ein Spieler, der keine Vereinstreue entwickelt, keine Bindung zu einem Verein aufbaut.“

Kruse kontert Kritik: „Soll seine Arbeit besser machen“

Harte Kritik, die der 14-malige Nationalspieler nicht auf sich sitzen lassen wollte. Noch am selben Tag meldete er sich selbst zu Wort. „Er sollte seine Arbeit besser machen“, konterte Kruse Draxler via Instagram: „Solche Leute wie er tun dem Fußball nicht gut.“

Weiter gab er an, von Anfang an mit offenen Karten gespielt zu haben und den für ihn ausschlaggebenden finanziellen Reiz des Wechsels auch nach außen hin so kommuniziert zu haben.