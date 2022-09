De Ligt: FC Bayern hat elf Cristiano Ronaldos

De Ligt: Beckenbauer-Vergleich? „Das wäre falsch“

Eigentlich sei er ein schüchterner Junge (gewesen), doch er habe bereits in der Ajax-Akademie viel an seinen Führungsqualitäten gearbeitet: „Kommunikation ist für mich Motivation: Sie hilft meinen Mitspielern, und das kann auf unserem Niveau noch einmal ein paar entscheidende Prozentpunkte Unterschied ausmachen. Seit mir das in der Ajax-Akademie erklärt wurde, bringe ich das ins Spiel mit ein.“

De Ligt verrät: „Ich habe Fußball gar nicht gemocht“

In seiner Kindheit habe de Ligt viele verschiedene Sportarten ausprobiert. „Ich habe Judo betrieben, Hockey, Tennis und Fußball gespielt - Fußball sogar als Letztes“, sagte der Abwehrspieler: „Es ist eine lustige Geschichte: Zunächst habe ich Fußball gar nicht gemocht. Es hat mich einfach nicht so interessiert, ich habe mir auch nie Spiele angeschaut.“

Doch mit sechs Jahren habe er sich in den Fußball verliebt: „Ich war Feuer und Flamme für alles, was Fußball betraf.“

De Ligt: Das bedeutet die Bayern-DNA

De Ligt: „Ein Genuss, Bayern zuzuschauen“

De Ligt: Bayern hat elf Cristiano Ronaldos

Die genannten Akteure „gehen mit gutem Beispiel voran für den Rest der Mannschaft, dass man so sein muss, um zu gewinnen. Hier spürt man jeden Tag, dass sie auch den elften Titel in Serie unbedingt wollen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Es gebe in der Hinsicht also elf Cristiano Ronaldos bei Bayern: „Mit diesem zentralen Charakterzug, immer mehr zu wollen – sicher, ja! Die große Stärke hier ist diese bayerische Mentalität, dieses permanente Streben nach Perfektion und dieser Wille, immer an sich zu arbeiten. Das ist etwas, was dieses Team und diesen Klub insgesamt besonders auszeichnet.“