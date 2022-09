Rocket League: Deutsches Team in der Planung?

Wenige Wochen nachdem Team BDS die Krone der RLCS Saison 2021/22 errungen hat, befindet sich Rocket League in der Sommerpause. Hinter den Kulissen wird natürlich schon fleißig an den Teams der kommenden Season gebastelt.

Rocket League: Rezears, Rizex45 und eine offene Stelle

Schwierige letzte Saison

Als Teil der Evil Geniuses konnte er sich an der Seite von Leonardo „ Catalysm “ Christ Ramos und Ivan „ ivn “ Sabri für alle Regionals qualifizieren und belegte im Winter Split Major in Los Angeles sogar einen starken 7.-8. Platz.

Danach zeigte die Formkurve allerdings stark nach unten und das Team verpasste erst die Teilnahme am Spring Split Major in London und dann in der Folge auch die World Championships in Texas.