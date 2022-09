Basketball-EM Heute: Frankreich - Deutschland - der Kracher LIVE im TV, Stream, Ticker

Vom 1. bis zum 18. September findet die EuroBasket 2022 statt – dieses Jahr unter anderem auch in Deutschland!

Ursprünglich war eine Austragung im vergangenen Jahr vorgesehen, im Zuge der Coronapandemie und der damit einhergehenden Verschiebung der Olympischen Spiele findet sie nun in diesem Jahr statt. ( Exklusiv: So schätzt Nowitzki die DBB-Chancen ein )

Das Turnier wird in vier verschiedenen Ländern ausgetragen: Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. Spielstätte in Deutschland ist neben Berlin auch Köln.

So können Sie die Basketball EM LIVE im TV & Stream verfolgen:

Basketball-EM: Frankreich vs. Deutschland

Und da startet die DBB-Auswahl am Donnerstagabend direkt mit einem Kracherduell. Gegner in der Kölner Lanxess Arena ist Frankreich, das zu den Medaillenanwärtern gehört. ( Basketball-EM: Frankreich -Deutschland, 20.30 Uhr im LIVETICKER )

Für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert zählt im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde jeder Punkt. Dafür bekommt Deutschland jede Menge Hilfe aus der NBA. Neben Dennis Schröder sind auch Franz Wagner und Daniel Theis mit dabei. Führen die NBA-Stars die DBB-Auswahl zu einer Medaille?

Und Deutschland ließ in der Vorbereitung für dieses Turnier aufhorchen. Gegen Titelverteidiger Slowenien, das mit Superstar Luka Doncic antrat, brannte Deutschland ein Feuerwerk ab und feierte einen deutlichen 90:71-Erfolg.

Der Modus der Basketball-EM 2022

Die EuroBasket 2022 wird in vier Vorrundengruppen gespielt. Aus jeder der vier Sechsergruppen ziehen die besten vier Teams der Gruppe in die K.-o.-Phase ein. Diese wird in Berlin gespielt.