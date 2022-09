Energiesparverordnung: Arena-Bogen in Köln bleibt aus

Wegen der Energieeinsparverordnung der Bundesregierung wird während der Basketball-EM in Köln die Beleuchtung des Bogens über der Lanxess Arena nicht in Betrieb gehen. Die Außenwerbeflächen werden wie vorgegeben um 22.00 Uhr ausgeschaltet. Das teilte das Management der Multifunktionshalle auf SID-Anfrage mit.

Dagegen werde während der am Donnerstag beginnenden EuroBasket die Beleuchtung der Außenfassade "bis Veranstaltungsende aufrechterhalten". Diese sei "aus Gründen der Verkehrssicherheit für alle Besucher notwendig" und deshalb "auch über 22.00 Uhr" hinaus in Betrieb. Das gelte auch für die digitalen Flächen in der Halle, die "der Besucherführung dienen und im Notfall essentielle Informationsmedien darstellen". Seit dem 1. September gilt die Verordnung des Bundes, wonach Leuchtreklamen ab 22.00 Uhr bis 16.00 Uhr des folgenden Tages ausgeschaltet werden müssen.