Bundesliga: Hertha BSC verleiht Angreifer Piatek nach Italien

Krzysztof Piatek wird Hertha BSC zeitweise verlassen. Für den Angreifer geht es per Leihgeschäft nach Italien.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC und Angreifer Krzysztof Piatek gehen getrennte Wege. Die in der laufenden Saison noch sieglosen Berliner verleihen den Polen bis zum Saisonende an den italienischen Erstligisten US Salernitana. Der Serie-A-Klub sicherte sich eine Kaufoption.