Premier League: Transfer-Witz auf Kosten von Jürgen Klopp und FC Liverpool

„Ich glaube, dafür (gemeint sind die 49 Mio. Euro, Anm.) würden sie wahrscheinlich gerade mal seine Schuhe bekommen, so wie ich unseren Klub-Vorsitzenden kenne“, scherzte Caicedos Trainer Graham Potter. Eine klare Absage also. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Premier League gibt über zwei Milliarden Euro aus

Aber so günstig ist er in der Premier League natürlich nicht zu haben. Allein in diesem Sommer zahlten die englischen Klubs schon über zwei Milliarden Euro in Ablösen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)