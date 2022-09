Überteuerte Dauerkarten? BVB-Insider packt aus

In Dortmund gibt es atmosphärische Störungen zwischen Klub und Anhängern. BVB-Insider Christopher Giogios klärt bei SPORT1 die Hintergründe auf.

Eine Woche nach der bitteren 2:3-Heimpleite gegen Werder Bremen zeigt die sportliche Leistungskurve von Borussia Dortmund wieder nach oben - immerhin gab‘s am Samstag einen verdienten 1:0-Erfolg bei Hertha BSC .

„Der BVB hat leider in der Tabelle der Stehplatz-Dauerkartenpreise den letzten Platz eingenommen“, sagte Christopher Giogios, Redakteur des größten BVB-Fanmagazins schwatzgelb.de bei Rudi Brückner - der Talk am Montag . „Das hat auch das Spruchband ganz vorne auf der Tribüne (“ Hier steht die teuerste Dauerkarte der Bundesliga“, d. R. ) gut ausgedrückt.

BVB liegt bei den Preisen „deutlich auf dem letzten Platz“

240 Euro für 17 Bundesliga-Heimspiele - so viel zahlen die Dauerkartenbesitzer des BVB auf den Stehplätzen. Dies sind immerhin 80 Euro mehr, als die Bayern-Fans für eine vergleichbare Karte in der Allianz Arena ausgeben müssen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Die Argumentation des BVB ist, dass in der Karte auch das Nahverkehrsticket drin ist, mit dem man - und das muss man lobend hervorheben - durch ganz NRW fahren kann. Das gibt‘s beim FC Bayern nicht“, sagt Giogios zwar. „Allerdings profitieren Fans, die in Dortmund wohnen, nicht davon. Die können sich im wahrsten Sinne nichts davon kaufen“, so Giorgios.