Premier League: Zweiter Hattrick in Folge - Haaland erobert England in Rekordzeit Haaland „echtes Problem für die Liga“

Hattrick-Haaland nicht zu stoppen: "Kann All-Time-Rekord aufstellen"

Niklas Trettin

Erling Haaland wirbelt die Premier League durcheinander und schießt auch Nottingham Forest ab. Damit setzt der Norweger seine unnachahmliche Rekordjagd fort.

„Was er in Norwegen, Österreich und Deutschland gemacht hat, macht er auch hier.“

Nach nur fünf Premier League-Spieltagen ist sich Pep Guardiola sicher, dass Erling Haaland in England keinerlei Anpassungsprobleme hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Vier Tage nach seinem Hattrick gegen Crystal Palace (4:2) hat der Norweger beim eindrucksvollen 6:0-Erfolg von Manchester City gegen Nottingham Forest erneut mit drei Toren brilliert.

Für Haaland waren es in der noch jungen Saison die Ligatreffer sieben, acht und neun. Damit knackte der 22-Jährige einen Premier-League-Rekord. Noch nie traf ein Akteur in seinen ersten fünf Einsätzen im englischen Oberhaus häufiger. Mit dem Treffer zum 3:0 überholte er sowohl Newcastle-Legende Micky Quinn als auch den ehemaligen City-Stürmer Kun Agüero mit je acht Toren.

Im Anschluss an die Partie wurde der 21-malige Nationalspieler ein weiteres Mal mit Lob von allen Seiten überschüttet.

Haaland beeindruckt durch brutale Effektivität

Selbst der Gegner aus Nottingham hatte nach dem ungemütlichen Abend im Etihad-Stadium anerkennende Worte übrig. „Er ist herausragend. Er hat alles, was man braucht“, sagte Forest-Manager Steve Cooper.

Michael Owen legte sich derweil fest, dass Haaland die Premier League im Schnelldurchlauf erobern wird. „Ich wiederhole: Dieser Kerl wird praktisch jeden Torrekord brechen, den es gibt. Er ist zu groß, zu schnell, zu treffsicher vor dem Tor und er spielt in einer Mannschaft, die Dutzende Chancen kreiert. Alles, was er tun muss, ist fit zu bleiben“, schrieb der ehemalige englische Nationalspieler via Twitter.

Haaland hat bereits weitere Bestmarken aufgestellt. Mit seinem Hattrick gegen Nottingham Forest brach er auch den Rekord für die meisten Premier-League-Treffer im August.

Zudem ist der Ex-BVB-Stürmer ist nun der schnellste Spieler aller Zeiten, der zwei Hattricks nach seiner Ankunft in Englands höchster Spielklasse erzielt hat - und zwar nach nur fünf Spieltagen. Zuvor hatte Demba Ba den Bestwert inne, der dies nach 21 Begegnungen schaffte. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Besonders auffällig: Haaland agierte dabei unfassbar effektiv. Für seine neun Saisontreffer benötigte er im Schnitt gerade einmal 43 Minuten.

Englische Presse liegt Haaland zu Füßen

Zwar verbuchte Haaland gegen Nottingham lediglich 16 Ballkontakte inklusive vier Torschüsse, das reichte dem Torjäger aber für den Hattrick.

Hinzu kommen je 67 Prozent Pass- und Zweikampfquote - beides Top-Werte für einen Mittelstürmer. Auch in körperlicher und taktischer Hinsicht scheint Haaland bereits das System und die Spielphilosophie von City-Coach Pep Guardiola bereits verinnerlicht zu haben.

Folglich wagt die englische Presse einen Blick in die Zukunft. „Bei diesem Tempo könnte Haaland den Goldenen Schuh bis Weihnachten in den Händen halten“, hielt der Daily Mirror fest.

Der Guardian nahm den vereinsinternen Torrekord der Skyblues ins Visier: „Wer würde nicht darauf wetten, dass Erling Haaland den Vereinsrekord von Sergio Agüero mit 260 Treffern für Manchester City in den Schatten stellt, wenn dieser eiskalte Torjäger so weitermacht?“

Haaland „ist ein echtes Problem für die Liga“

Zum Vergleich mit Agüero äußerte sich auch Guardiola und erinnerte an den unvergessenen Treffer zur Meisterschaft 2012.

„Sergio ist eine Legende. Niemand kann die Position in den Herzen der City-Fans brechen, weil er das wichtigste Tor in der modernen Geschichte geschossen hat“ sagte der Spanier und fügte hinzu: „Erling hat die Qualität, um auf dessen Level zu sein. Es geht nicht um ihn oder Sergio. Was Sergio geleistet hat, ist erstaunlich. Aber Erling hat dieses Talent.“

Mittlerweile werden alle Premier League-Vereine dieses Talent erkannt ebenfalls haben und den Instinkt des Norwegers nun fürchten.

Der ehemalige walisische Profi Ashley Williams brachte es gegenüber BBC Match of the Day auf den Punkt: „Er ist im Moment ein echtes Problem für die Liga. Es ist schwierig, gegen ihn zu spielen, und er ist ein kompletter Stürmer - er hat alles.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Selbst internationale Superstars stellt der Norweger derzeit in den Schatten. So hat Haaland seine großen Konkurrenten in der Torjäger-Liste um Harry Kane und Mohamed Salah bereits distanziert. Aleksandar Mitrovic folgt dem Norweger aktuell mit fünf Toren und hängt damit vier Treffer zurück.