Klassiker Bayern gegen Dortmund als Topspiel am 8. Oktober

Frankfurt am Main (SID) - Der Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund wird in der Hinrunde am 8. Oktober ausgespielt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag im Rahmen der zeitgenauen Ansetzungen des achten und neunten Erstliga-Spieltags mit. Demnach tritt der Titelverteidiger samstagabends um 18.30 Uhr zum offiziellen Topspiel beim BVB an.