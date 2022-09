Bundesliga-Spielplan: Dann steigt BVB gegen Bayern - Termin fix

Bayern furios! "Die schießen jetzt alles in Grund und Boden"

Dortmund gegen Bayern, mehr Prestige in der Bundesliga geht nicht. Jetzt steht fest, wann die beiden Klubs in der Hinrunde aufeinandertreffen.

Es ist das Spiel der Spiele in der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern - der ewige Herausforderer gegen den Abo-Meister.

Auch in dieser Saison fiebert Fußball-Deutschland wieder dem Kräftemessen der beiden größten deutschen Klubs entgegen - und nun ist auch klar, wann der Kracher steigen wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Am Donnerstag gab die DFL die Ansetzungen der Spieltage acht und neun bekannt. Wenig überraschend ist die Partie Dortmund gegen Bayern als Topspiel des 9. Spieltags deklariert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Entsprechend wird die Partie im Signal-Iduna-Park am 8. Oktober um 18.30 Uhr angepfiffen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Auch am Tag danach kommt es übrigens zu einem großen Spiel: In Mönchengladbach steigt am Sonntag, 9. Oktober, um 15.30 Uhr das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln.