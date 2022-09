Bundesliga: RB Leipzig steht vor Transfer von PSG-Profi und Ex-Dortmunder

Kurz vor Ablauf der Transferfrist schlägt RB Leipzig wohl nochmal auf dem Markt zu. Die Sachsen haben einen Verteidiger von PSG an der Angel.

Der Innenverteidiger soll von Paris Saint-Germain für ein Jahr ausgeliehen werden. Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano soll RB eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

2018 war der 26-Jährige von Borussia Dortmund zu PSG gewechselt und spielte zuvor für Mainz 05, Zulte Waregem und AS Monaco. In Paris blieb der senegalesische Nationalspieler in der neuen Saison gänzlich ohne Einsatz.