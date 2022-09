Formel 1: McLaren-Pilot Lando Norris verkündet Liebes-Aus mit portugiesischer Model-Freundin

GP in Spa: Verstappen mit nächster Machtdemonstration

Sogar die Sommerpause hat der McLaren-Pilot noch mit dem portugiesischen Model in Spanien verbracht, wie ein Foto der 22-jährigen auf Instagram zeigt. Auf dieser Plattform hat der junge Fahrer jetzt auch die Trennung verkündet.

In seiner Story schreibt Norris: „Nach einiger Zeit und Überlegung haben Luisa und ich gemeinsam entschieden unsere romantische Beziehung zu beenden - wir verbleiben aber als gute Freunde“.

„Ich wünsche ihr die Welt und habe so viel Respekt für sie und alles was sie tut. Sie ist so eine wundervolle, starke Frau voller Güte“, schrieb der Brite.