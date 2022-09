Transfer-News: Posch verlässt Hoffenheim Richtung Bologna

Stefan Posch wechselt in die Serie A zum FC Bologna © FIRO/FIRO/SID

Der österreichische Nationalspieler Stefan Posch wird den Bundesligisten TSG Hoffenheim in Richtung des italienischen Serie-A-Klubs FC Bologna verlassen. „Er ist nicht hier, sondern auf dem Weg zu einem anderen Klub“, sagte TSG-Trainer Andre Breitenreiter am Donnerstag über den 25 Jahre alten Verteidiger, der seit 2015 den Kraichgauern angehört. Laut Berichten soll Posch zunächst ausgeliehen werden, Bologna will sich aber eine Kaufoption sichern.