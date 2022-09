Basketball-EM: NBA-Power mit Doncic, Jokic, Antetokounmpo, Schröder und Co. - die Stars des Turniers

Ab dem 1. September wird der neue Europameister gesucht. In vier Ländern - neben Georgien, Italien und Tschechien wird auch in Deutschland gespielt - streben 24 Nationen nach dem europäischen Basketball-Thron. (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1 -Liveticker)

NIKOLA JOKIC (Serbien)

GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Griechenland)

Dabei wuchs Antetokounmpo als eines von fünf Kindern in Armut in einem Stadtteil von Athen auf, seine Eltern stammen aus Nigeria.

In der europäischen WM-Qualifikation stellte der 27-Jährige in der Vorwoche mit 40 Punkten gegen Serbien einen Rekord auf. Er klaute ihn dem deutschen Spielmacher Dennis Schröder, der auf 38 kam.

LUKA DONCIC (Slowenien)

DENNIS SCHRÖDER (Deutschland)

Nach fünf Saisons in Atlanta zog es ihn für zwei Jahre nach Oklahoma City zu den Thunder. Seitdem war er für die Los Angeles Lakers, Boston Celtics und zuletzt die Houston Rockets aktiv. Aktuell ist er auf der Suche nach einem neuen Vertrag in der NBA. Im Nationalteam ist er nach dem Ende der Ära Nowitzki der klare Anführer und führt die DBB-Truppe als Kapitän aufs Feld.

RUDY GOBERT (Frankreich)

Er ist der Herr unter den Körben, 2,15 m groß und gerade in der Defense der Anker der Franzosen. Gobert (29) wurde nicht umsonst dreimal als bester Verteidiger in der NBA ausgezeichnet (2018, 2019, 2021), jeweils im Trikot der Utah Jazz.

In diesem Sommer gab der Klub den Center in einem Tauschgeschäft an die Minnesota Timberwolves ab. Gobert holte mit der Equipe Tricolore im Vorjahr in Tokio Olympiasilber, zuvor zweimal WM- und einmal EM-Bronze. Allein der Big Man wird der deutschen Mannschaft im Auftaktspiel das Leben sehr schwer machen. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)