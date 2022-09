Sportwetten: Bayern Favorit im Spitzenduell

Fußball-Rekordmeister Bayern München wird vom Sportwettenanbieter bwin im Spitzenduell gegen Union Berlin am Samstag (15.30/Sky) als klarer Favorit gehandelt. Demnach gehen die Münchner mit der Sieg-Quote 1,35 in die Partie im Stadion An der Alten Försterei.

Borussia Dortmund geht mit einer Quote von 1,63 in die Partie gegen die TSG Hoffenheim (Quote 4,40) am Freitag. Der SC Freiburg reist laut bwin am Samstag mit Quote 3,80 als Außenseiter zu Bayer Leverkusen (Quote 1,88).