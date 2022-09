Anzeige

Transfer-News: BVB reagiert! Manuel Akanji wechselt zu Manchester City BVB erklärt Akanji-Wechsel

Akanji zu ManCity? "Guardiola holt keinen einfach so"

SPORT1

Manuel Akanji wechselt vom BVB zu Manchester City. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl äußert sich.

Jetzt ist es offiziell: Manuel Akanji verlässt Borussia Dortmund.

Der Verteidiger wechselt zu Manchester City in die Premier League. Am Mittwoch hatte der Schweizer seinen Medizincheck absolviert. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

„Manuel Akanji ist bereits vor mehreren Monaten mit dem Wunsch an uns herangetreten, den BVB in diesem Sommer verlassen zu wollen. Daraufhin haben wir uns in der Innenverteidigung für die Zukunft neu aufgestellt“, erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Die vergangenen Wochen seien „für ihn deshalb sicher keine leichte Zeit“ gewesen, „und dennoch hat sich Manuel stets professionell verhalten und sich bei Borussia Dortmund nichts zuschulden kommen lassen.“

Kehl bedankte sich beim Verteidiger und ergänzte: „Wir wünschen ihm an seiner neuen Wirkungsstätte - außer in den Spielen gegen uns - viel Erfolg. Wir freuen uns, dass für ihn in der Premier League nun ein Traum in Erfüllung geht.“

BVB freut sich schon auf Wiedersehen mit Akanji bei ManCity

Bei Twitter verabschiedete sich der BVB mit einem Video von Akanjis besten Grätschen vom Verteidiger.

Gleichzeitig freuen sich die Borussen auch schon auf ein schnelles Wiedersehen.

Bereits in zwei Wochen tritt der BVB in der Champions League bei Manchester City an - und trifft dann nicht nur auf Erling Haaland, sondern eben auch auf den Verteidiger aus der Schweiz.

BVB-Abschied: Das sagt Akanji

Akanji betonte: „Ich hatte als Sportler und als Familienvater eine schöne, prägende Zeit in Dortmund, die ich nie vergessen werde. Ich bedanke mich insbesondere bei Borussia Dortmunds Fans und meinen Mitspielern herzlich für die Unterstützung während der vergangenen Jahre.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Er habe es „genossen, vor der Gelben Wand spielen zu dürfen und werde immer gern zurück in den Signal Iduna Park kommen. In der Champions League sehen wir uns ja bald schon wieder.“ Der BVB gastiert am zweiten Spieltag der Gruppenphase bei City.

Akanji erhält in Manchester einen Fünfjahresvertrag, als Ablöse sollen etwa 18 Millionen Euro fließen. Wegen seines Wechselwunsches war der Schweizer von Edin Terzic zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden - er stand in keinem Bundesliga-Spiel in der laufenden Saison im Kader.

Akanjis Vertrag in Dortmund wäre 2023 ausgelaufen. Der BVB plant in der Innenverteidigung mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels.