AEW Dynamite: CM Punk meldet sich nach Titel-Schocker emotional zurück CM Punk meldet sich emotional zurück

Ace Steel (l.) stachelte CM Punk bei AEW Dynamite mit einem emotionalen Auftritt an © AEW

Martin Hoffmann

Eine Woche nach seinem Sturz als World Champion legt CM Punk bei AEW Dynamite einen mitreißenden Auftritt hin - das Rückmatch gegen Jon Moxley steht.

Vor einer Woche wurde er schnell und überraschend als Champion gestürzt, dieser Auftritt riecht nun nach einem schnellen Comeback von CM Punk auf dem Thron von AEW.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite fixierte der WWE-Rivale das umgehende Rückmatch zwischen Punk und World Champion Jon Moxley - mit dem wohl emotionalsten Auftritt, den Punk seit seinem Comeback vor einem Jahr für AEW hingelegt hat. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Jon Moxley streut Salz in die Wunden von CM Punk

Moxley eröffnete die Show mit einer giftigen Ansprache, in der er Punk unterstellte, den Wiederaufbruch seiner Fußverletzung nur vorgetäuscht zu haben und schlicht nicht mehr gut genug zu sein, mit dem Besten der Besten mitzuhalten - unter Buhrufen der Fans in Punks Heimatstadt Chicago.

Der frühere Dean Ambrose hinterließ im Ring dann einen offenen Vertrag für den Pay Per View All Out, der am Sonntag ebenfalls in Chicago stattfindet, jeder, der wolle, könnte ihn unterschreiben und ihn herausfordern.

Punks Trainer, Mentor und guter Freund Ace Steel - der schon vergangene Woche an Punks Seite zu sehen war - las den Vertrag auf, womit Phase 2 eingeläutet wurde.

CM Punk von altem Freund Ace Steel aufgerüttelt

Ein geknickt wirkender Punk wandte sich später ans Publikum und sprach über das schwierige Comeback nach seinem Fußbruch und dass dieser ihn womöglich davon abhalten würde, nochmal so gut zu werden wie vorher - worauf Steel einschritt.

Steel rüttelte Punk mit einer Ohrfeige und einem wütenden „Pep Talk“ auf. Tenor: Punk solle sich gefälligst zusammenreißen und jetzt erst recht beweisen, was in ihm stecke.

Punk zeigte sich empfänglich und steigerte sich dann selbst in eine mitreißende Ansprache über seine unterprivilegierte Kindheit in Chicago und was die Stadt ausmache. Er rannte schließlich ins jubelnde Publikum und unterschrieb den Vertrag dort.

Das große Rückmatch steht also - und nach allen Gesetzen der Wrestling-Logik kann es eigentlich nur mit einem Heimsieg Punks und dem Beginn seiner zweiten World-Title-Regentschaft enden.

Die weiteren Highlights:

- Der frühere WWE-Star W. Morrissey (Big Cass) scheint sich AEW dauerhaft angeschlossen zu haben: Der Hüne überraschte bei Dynamite mit einer Attacke auf die Gruppierung The Wingmen und wurde anschließend für die Gruppierung von Stokely Hathaway rekrutiert. (HINTERGRUND: Wie Big Cass und Enzo Amore ihre WWE-Karriere verspielten)

- Im Hauptkampf der Show zogen Rückkehrer Kenny Omega und die Young Bucks wie erwartet ins Finale des neu geschaffenen Trios-Titels bei All Out ein, „The Elite“ besiegten das von Partnerliga NJPW entsandte United Empire mit dem Team Aussie Open und dem britischen Ausnahmekönner Will Ospreay - der auf ein großes „Dream Match“ mit Omega bei NJPW und/oder AEW zuzusteuern scheint.

Omega führte sein Team mit einem One Winged Angel gegen Kyle Fletcher zum Sieg, nach dem Ende der Show rächten sich Ospreay und Co. mit einer Attacke.

Die Gegner von Omega und den Bucks werden am Freitag bei einer Live-Ausgabe der Show Rampage zwischen den Best Friends (Orange Cassidy, Chuck Taylor und Trent Beretta) sowie der Dark Order ermittelt. Dark-Order-Mitglied Ten wird dabei aufgrund einer angeblichen Verletzung von Hangman Page ersetzt - womit sich das nächste Kapitel in der Langzeitstory um Omega, die Bucks und Page andeutet, zwischen denen sich zuletzt eine Versöhnung anbahnte.

Was im Zusammenhang mit dem Trios-Turnier ebenfalls aufhorchen lässt und Rätsel aufgibt, ist derweil die Meldung des Portals Fightful Select, dass Ringveteran Bobby Fish vor dem Vertragsende und dem Aus bei AEW stehen soll. Es wäre das Ende des aus WWE bekannten Trios mit Adam Cole und Kyle O‘Reilly, die eigentlich als Mitfavoriten auf den Trios Title gegolten hätten, dann aber gar nicht am Turnier teilnahmen. Cole stand für AEW nicht mehr im Ring, seit er sich Ende Juni bei Forbidden Door eine schwere Kopfverletzung zuzog, auch O‘Reilly ist verletzt. Anders als der 45-jährige Fish haben Cole und O‘Reilly Langzeitverträge bei AEW unterschrieben.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 31. August 2022:

Bryan Danielson besiegt Jake Hager

Hikaru Shida & Toni Storm besiegen Britt Baker & Jamie Hayter

Wardlow & FTR besiegen Silas Young, Vic Dupri & Red Jones

Wheeler Yuta besiegt Dante Martin, Rey Fenix, Rush

AEW Trios Title Tournament Semi Final Match: Kenny Omega & The Young Bucks besiegen Will Ospreay & Aussie Open