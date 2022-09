Gladbach-Star mit Bier-Geständnis - "Deutsche trinken es wie Wasser"

Gladbach-Neuzugang Ko Itakura verrät in einem Interview, wie er zum deutschen Bier steht.

Ko Itakura kam in diesem Sommer für fünf Millionen Euro Ablöse von Manchester City zu Borussia Mönchengladbach.

In der vergangenen Saison war der Japaner an Schalke verliehen. Der Innenverteidiger, der nun seit einem Jahr in Deutschland lebt, hat sich, wohl oder übel, auch mit der deutschen Bierkultur anfreunden müssen.