Bundesliga: VfL Bochum 1848 – SV Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL Bochum 1848 ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Gastgeber ist deutlich zu hoch. 13 Gegentreffer – kein Team der Bundesliga fing sich bislang mehr Tore ein.

Gegenwärtig rangiert der SV Werder Bremen auf Platz zehn, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits zehnmal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu.