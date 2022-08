Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Sport-Club Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der Sport-Club Freiburg will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Bayer 04 Leverkusen punkten. Bayer muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Letzte Woche siegte Freiburg gegen den VfL Bochum 1848 mit 1:0. Somit belegt der SC mit neun Punkten den dritten Tabellenplatz.

Gegenwärtig rangiert Leverkusen auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.