3. Liga: TSV 1860 München – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (3-0-0) dürfte 1860 selbstbewusst antreten. Die Heimmannschaft führt das Feld der 3. Liga mit 15 Punkten an. An der Abwehr des Teams von Trainer Michael Köllner ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst vier Gegentreffer musste der TSV 1860 München bislang hinnehmen. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, 1860 zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat der TSV 1860 München alle gewonnen. In den letzten fünf Spielen ließ sich 1860 selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.