3. Liga: SG Dynamo Dresden – Borussia Dortmund II (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft SG Dynamo Dresden auf die Reserve von Borussia Dortmund. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Dynamo Dresden siegte im letzten Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 und liegt mit sechs Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Am vergangenen Spieltag verlor der BVB II gegen den Sport-Club Freiburg II und steckte damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein.