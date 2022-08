DFB-Pokal: Nagelsmann nach Sieg bei Viktoria Köln - „Für mich ist es nicht leicht“

…über die gute Form der Mannschaft: „Verwundert bin ich mit Sicherheit nicht. Ich weiß ja, was in uns steckt. Wir konnten das letztes Jahr, gerade zum Ende der Saison, nicht immer abrufen. Das klappt diese Saison viel, viel besser. Wir haben eine super Chemie in der Mannschaft. Es ist einfach dieser Spirit in der Mannschaft, dass jeder spielen will und man trotzdem dem anderen jedes Tor gönnt. Das hat man auch heute gesehen. Die Jungs, die reingekommen sind, die in den ersten Spielen noch nicht so viele Minuten bekommen haben, haben ein top Spiel gemacht, haben Tore gemacht, so muss es sein. Wir wollen es dem Trainer einfach so schwierig wie möglich machen, wen er aufstellt und ich glaube da sind wir auf einem guten Weg.“