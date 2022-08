Premier League: Last-Minute-Wahnsinn! Youngster erlöst Liverpool ganz spät

Der FC Liverpool hat im letzten Moment den nächsten Rückschlag im Titelkampf abwenden können. In der 98. Minute jagte der 20 Jahre alte Fábio Carvalho den Ball aus kürzester Distanz zum 2:1 in die Maschen und brachte die Anfield Road zum Beben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Nach dem 9:0-Rekordsieg über Bournemouth am vergangenen Spieltag fuhr die Klopp-Elf am Mittwochabend zum zweiten Mal in dieser Saison einen Dreier ein. Zuvor blieb Liverpool dreimal sieglos und verlor so früh den Anschluss an Titelfavorit Manchester City. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)