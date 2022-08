Anzeige

Nach Zickler-Kritik: Diese Person steckt hinter dem Rose-Aus beim BVB Das steckt hinter den Zickler-Aussagen

"Kalt erwischt": Zickler erklärt das Aus beim BVB

Patrick Berger

Alexander Zickler kritisiert nach seinem Aus beim BVB die Verantwortlichen. Im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ analysieren Patrick Berger und Oliver Müller die Aussagen.

Seit mehr als drei Monaten ist Marco Rose beim BVB nun Geschichte. Die Dortmunder und der erfolglose Trainer hatten sich im Mai einvernehmlich getrennt.

Nun hat sein Co-Trainer Alexander Zickler im STAHLWERK Doppelpass erstmals über die damals überraschende Trennung gesprochen. „Ich hätte mir den Abgang anders gewünscht beim BVB“, erzählte der 48-Jährige am Sonntag bei SPORT1. „Wir haben uns das zweite Jahr sehr gewünscht, wir haben ja auch den Kader ein bisschen mit ausgerichtet.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Während seines einjährigen Engagements sei nicht unbedingt alles immer so reibungslos abgelaufen, gestand der Ex-Profi. „Bei so einem Verein, im ersten Jahr, war es nicht ganz einfach. Ein paar Sachen im Hintergrund waren auch nicht immer optimal.“

Worauf spielte der einstige Bayern-Stürmer damit an? In einer neuen Folge des SPORT1 Podcast „Die Dortmund-Woche“ lösen die BVB-Reporter Patrick Berger und Oliver Müller auf.

Sammer großer Kritiker von Rose

Am Donnerstag, 19. Mai, gab es ein ausführliches Saisonanalyse-Gespräch, das bekanntlich zum Bruch geführt hat. „In der Elefantenrunde wurde kritisch debattiert“, erzählt Müller. „Die Beteiligten waren Trainer Rose, Aki Watzke, der als Geschäftsführer die Hauptverantwortung trägt, Sebastien Kehl, der damalige Sportchef Michael Zorc und eben Matthias Sammer, der ja bekanntlich der externe Berater von Watzke ist. Sammer soll nach unseren Infos sehr kritisch mit Marco Rose umgegangen sein. Das hat Rose überhaupt nicht gefallen. Diese Andeutungen von Zickler haben sich auch ein wenig an Sammer gerichtet.“

In der Sitzung habe Sammer, wie Berger weiter ausführt, „vieles infrage gestellt und sich sehr kritisch gegenüber Rose gestellt. Daraufhin hat Rose die Vertrauensfrage gestellt: ‚Glaubt ihr noch an mich?‘“ Die Trennung sei am Ende „nicht so harmonisch abgelaufen, wie es nach außen vielleicht scheint“.

„Die Dortmund-Woche“, der SPORT1 Podcast zum BVB: Alle Infos rund um Borussia Dortmund - immer dienstags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Neben Sammer hatte grundsätzlich auch Watzke die sportliche Entwicklung unter Rose sehr kritisch gesehen und sich einen neuen Impuls gewünscht. Am Tag nach der Sitzung erfolgte dann die Trennung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Es ist nicht ganz einfach, wenn man beim BVB arbeitet“, findet Berger. „Man hat einerseits eine unglaublich hohe sportliche Kompetenz in der Vereinsführung, andererseits haben dadurch auch mehrere Leute beim BVB etwas zu sagen.“

Terzic offenbart OP für BVB-Pechvogel

Zickler will weiter mit Rose arbeiten

Auch die Konstellation mit Edin Terzic, der seinerzeit als Technischer Direktor bei den Schwarzgelben angestellt war, sei für Rose und Zickler sicher nicht einfach gewesen.

Zwar habe man gut zusammengearbeitet und sich rege ausgetauscht, meint Berger, „aber es macht was mit jemandem, wenn Terzic als Schattentrainer quasi über dir sitzt. Sammer, Watzke, Terzic – das alles hat Zickler gemeint, wenn er im Doppelpass von Dingen gesprochen hat, die im Hintergrund nicht optimal gelaufen sind.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zickler ist, wie auch Rose, aktuell vereinslos. Wann das Duo auf die Trainerbank zurückkehren wird, ist zurzeit noch ungewiss.

Der Ex-Profi betonte aber, dass er grundsätzlich Lust auf eine neue Herausforderung hat: „Wenn Marco Rose irgendwo mal wieder ein Angebot hat, bin ich gern bereit mitzugehen.“

René Maric, der ebenfalls in Roses Trainerteam beim BVB war, heuerte dagegen bei Leeds United an und arbeitet nun an der Seite von Ex-Leipzig-Coach Jesse Marsch. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 37 wird die heiße Transferphase eingeläutet: Was passiert beim BVB noch? Und wie ist der Stand bei Jude Bellingham, der angeblich eine Einigung mit Liverpool haben soll? Patrick und Oliver sprechen darüber in einer neuen Ausgabe. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.

