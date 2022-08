Premier-League-Rekord für Haaland: Neun Tore in fünf Spielen

Erling Haaland trifft in der Premier League weiter © AFP/SID/OLI SCARFF

Rekordjäger Erling Haaland hat den englischen Fußballmeister Manchester City mit einem Hattrick zum vierten Saisonsieg und sich selbst in die Geschichtsbücher der Premier League geschossen. Der Norweger erzielte beim lockeren 6:0 (3:0) gegen Aufsteiger Nottingham Forest seine Saisontore sieben bis neun und sorgte damit für eine Bestmarke: So viele Treffer hatte in der Historie der Liga nach fünf Spielen noch keiner auf dem Konto.